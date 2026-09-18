Хакеры опубликовали данные тысяч водителей после взлома баз данных транспортных средств штата Флорида

В записях — свидетельства о праве собственности с именами, адресами и VIN-номерами, а также номера социального страхования и иммиграционные документы Хакерская группировка ShinyHunters опубликовала сотни тысяч файлов из базы данных транспортных средств и информации о водителях штата Флорида.
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