Российские бойцы группировки "Юг" под Соледаром уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ

Бойцами 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующими в составе группировки российских войск "Юг", в блиндаже на позициях в районе Соледара в ДНР была уничтожена группа пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).