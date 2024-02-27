Российские бойцы группировки "Юг" под Соледаром уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ

Бойцами 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующими в составе группировки российских войск "Юг", в блиндаже на позициях в районе Соледара в ДНР была уничтожена группа пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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