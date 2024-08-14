Румыния готовится атаковать Россию

Бывший руководитель командования многонациональных корпусов НАТО, генерал-лейтенант ВС Румынии Кэтэлин Томеску выразил обеспокоенность нехваткой в румынской армии современного оружия и людей для отражения пресловутой российской агрессии.
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