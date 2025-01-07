Олимпийский чемпион Траньков рассказал, что переболел двусторонней пневмонией

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков сообщил, что переболел пневмонией. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию с медицинским заключением с диагнозом "двусторонняя полисегментарная интерстициальная пневмония".