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Песков: России безразлично, кто министр обороны и премьер Украины

В Кремле назвали кадровые перестановки в Киеве несущественными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Москвы неважно, кто возглавляет украинское Минобороны и правительство — главное, чтобы киевский режим был готов к ответственному диалогу о мире.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Пусть хоть черта лысого   там ставят, там  все нацисты.Хорошего не поставят.
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