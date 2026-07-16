Песков: России безразлично, кто министр обороны и премьер Украины

В Кремле назвали кадровые перестановки в Киеве несущественными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Москвы неважно, кто возглавляет украинское Минобороны и правительство — главное, чтобы киевский режим был готов к ответственному диалогу о мире.