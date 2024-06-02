«Маша сегодня дала первое интервью»: Кудрявцева привела дочь к себе на работу

Маленькая Маша оказалась очень стеснительной. Лера Кудрявцева с мужем Игорем Макаровым и дочкой Машей кадр шоу "Секрет на миллион" на НТВЛера Кудрявцева в новом выпуске шоу «Секрет на миллион» поменяла кресло ведущей, став гостьей программы.
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