«Маша сегодня дала первое интервью»: Кудрявцева привела дочь к себе на работу

Маленькая Маша оказалась очень стеснительной. Лера Кудрявцева с мужем Игорем Макаровым и дочкой Машей кадр шоу "Секрет на миллион" на НТВЛера Кудрявцева в новом выпуске шоу «Секрет на миллион» поменяла кресло ведущей, став гостьей программы.