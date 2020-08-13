У американцев беда с географией. Не стоило им Меркель обижать.

Хайко Маас в гостях у Сергея Лаврова, Москва, МИД, Возможно, это имперское равнодушие владык мира к деталям жизни подчиненных народов и племен… Или они не со зла, просто в школе плохо учат: традиции нет, и президент США Географическое общество страны не опекает, как у нас, в России… Но американские сенаторы очень сильно прокололись со своим угрожающим письмом в администрацию порта Мукран-Засниц из-за «Северного потока-2»! Напомню, порт Мукран-Засниц – логистическая база строительства.