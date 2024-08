Приключенческая ролевая игра Tails of Iron 2 выйдет на ПК и консолях в феврале 2025 г...

Приключенческая ролевая игра Tails of Iron 2 выйдет на ПК и консолях в феврале 2025 годаАмериканский издатель инди-игр United Label и разработчик инди-игр Odd Bug Studio из Манчестера (Великобритания) сообщили, что их приключенческая ролевая игра Tails of Iron 2: Whiskers of Winter выйдет на ПК в Steam и консолях PS5… источник#Steam.