Кнайсль: австрийское происхождение Гитлера не является совпадением

Глава центра G. O. R. K. I. СПбГУ и бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила в программе «Русский ковчег» на телеканале «Спас», что в 2020 году, столкнувшись с предательством и осуждением со стороны австрийского общества, она пришла к выводу, что австрийские корни Гитлера — «это не совпадение».