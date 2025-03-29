Глава центра G. O. R. K. I. СПбГУ и бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила в программе «Русский ковчег» на телеканале «Спас», что в 2020 году, столкнувшись с предательством и осуждением со стороны австрийского общества, она пришла к выводу, что австрийские корни Гитлера — «это не совпадение».
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