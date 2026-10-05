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СахПресс

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Валерий Лимаренко: путь от проекта до стройки на Сахалине переводят в «цифру»

Валерий Лимаренко: путь от проекта до стройки на Сахалине переводят в «цифру»

Инвесторам на Сахалине становится проще пройти путь от идеи до начала строительства. Градостроительные документы, разрешения и подключение объектов к инженерным сетям постепенно объединяют в цифровом формате.

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