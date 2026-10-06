«Не соответствуют ожиданиям»: Южная Корея не удовлетворена извинениями Украины Скандал из-за Зеленского, заявившего с трибуны Генассамблеи ООН о передаче Южной Корее двух северокорейских военнопленных, продолжается.
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