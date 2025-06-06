Марочко: бойцы РФ на полкилометра продвинулись у Зеленой Долины в ДНР

ЛУГАНСК, 6 июня. /ТАСС/. Российские войска в ходе боев на краснолиманском направлении заняли новые рубежи и позиции у Липового и продвинулись на полкилометра у Зеленой Долины в ДНР, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
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