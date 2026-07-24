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Разница в 17 лет и потеря прав на группу: как изменилась жизнь Лены Василёк после развода с Валерием Сёминым

Разница в 17 лет и потеря прав на группу: как изменилась жизнь Лены Василёк после развода с Валерием Сёминым

Новость о новом замужестве исполнительницы Лены Василёк вызвала в Сети не меньше обсуждений, чем её расставание с Валерием Сёминым.

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