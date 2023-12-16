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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кирилл Бажин: «Была ли надежда догнать Серохвостова? Призрачная! Он говорит, что готов на 10 процентов, но это можно умножить на тысячу»

Бажин стал вторым на этапе Кубка Содружества в Уфе. Победу одержал Даниил Серохвостов. «Максимум я не сделал, потому что на третьем рубеже промахнулся и это, наверное, лишило плотной борьбы за первое место.

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