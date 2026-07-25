Маск хочет поймать 50-метровый космический корабль прямо в воздухе — первая попытка ловли Starship может состояться уже в августе

Большой шаг к истинной многоразовостиПосле успешного 13-го испытательного полета Starship SpaceX намерена сделать следующий шаг к полной многоразовости своей сверхтяжелой ракеты: Илон Маск заявил, что уже во время следующего испытательного полета, Flight 14, SpaceX может впервые попытаться поймать верхнюю ступень Starship V3 с помощью башни Mechazilla.