Маск хочет поймать 50-метровый космический корабль прямо в воздухе — первая попытка ловли Starship может состояться уже в августе

Большой шаг к истинной многоразовостиПосле успешного 13-го испытательного полета Starship SpaceX намерена сделать следующий шаг к полной многоразовости своей сверхтяжелой ракеты: Илон Маск заявил, что уже во время следующего испытательного полета, Flight 14, SpaceX может впервые попытаться поймать верхнюю ступень Starship V3 с помощью башни Mechazilla.
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