ВСУ выстраивают линию обороны Юрковка-Новоандреевка, опасаясь выхода армии России к ключевой дороге в районе запорожского Орехова

Российские войска продолжают продвижение в Запорожской области. Наиболее активные боевые действия идут к западу от Орехова, где ВС РФ за последние несколько суток освободили более полусотни квадратных километров и ряд населённых пунктов.
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