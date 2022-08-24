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Дэнни Эйнджу нравятся предложения двух команд, претендующих на Донована Митчелла

«Нью-Йорк» считается главным претендентом на атакующего защитника «Юты» Донована Митчелла. Однако президент «Юты» Дэнни Эйндж сообщил доверенным лицам, что ему нравятся предложения, которые сделали две другие команды, сообщает The New York Post.

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