Летний книжный фестиваль в Казани: искусство, литература и мечты

В Казани прошел ежегодный книжный фестиваль, организованный Центром современной культуры "Смена", Национальной библиотекой Республики Татарстан и Дирекцией парков и скверов при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула добрых дел".
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