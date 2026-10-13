Как живет киллер Саша Солдат после 24 лет за решеткой? «Нет угрызений совести»

Отсидевший киллер Саша Солдат назвал людей «одноклеточными обезьянами»Chat GPT/«Газета.Ru» Освободившийся в ноябре 2023 года киллер Ореховской ОПГ Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат, дал интервью.
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