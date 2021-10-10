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Мавро Орбини — Славянское Царство. Читать онлайн бесплатно. Часть 6

Мавро Орбини — Славянское Царство. Читать онлайн бесплатно. Часть 6

Франческо Сердонати в добавлении к I книге «О несчастиях славных мужей» Джованни Боккаччо описывает это следующим образом.

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Юрий Ильинов
История невероятного везения. Билл Морган, австралиец, был при смерти и объявлен мёртвым , однако ему удалось выжить . Чтобы отпраздновать, он приобрёл в больничном магазине банку пива и взял на сдачу билет мгновенной лотереи. По этому билету он выиграл автомобиль стоимостью $27000. Когда местная газета брала у него интервью в момент вручения выигранной машины, его попросили разыграть на камеру момент покупки выигрышного билета. Он купил ещё один лотерейный билет. Этот билет выиграл джек-пот - $250000.

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