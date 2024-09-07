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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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AMD Ryzen 5 7600X3D чуточку медленнее R7 7800X3D в играх и потребляет всего 50 Вт PC Games Hardware ...

AMD Ryzen 5 7600X3D чуточку медленнее R7 7800X3D в играх и потребляет всего 50 Вт PC Games Hardware ...

AMD Ryzen 5 7600X3D чуточку медленнее R7 7800X3D в играх и потребляет всего 50 ВтPC Games Hardware опубликовали тесты процессора AMD Ryzen 5 7600X3D в играх, которые позволили его сравнить с другими “камнями” от AMD и Intel.

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