«Прямое попадание в дом»: из-за обстрела ВСУ Марина Артюхина из Донецка лишилась крыши над головой

11 июля 2023 года Донецк в очередной раз подвергся обстрелу со стороны Киева. Среди пострадавших оказалась 53-летняя жительница Кировского района города Марина Артюхина — украинский снаряд попал прямо в её дом.
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