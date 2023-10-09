В Харьковской области Украины объявили воздушную тревогу

Минцифры киевского режима распространяет информацию о том, что на территории одного из подконтрольных войскам нацистских формирований киевского режима регионов оказались замечены звуковые сигналы, которые оповещают о введении тревожного режима.
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