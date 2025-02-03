Мощный пожар произошел этой ночью в Сочи

Мощный пожар произошел этой ночью в СочиВ Сочи горела мансарда трехэтажного жилого дома. ЧП случилось в СТ «Кедр».
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