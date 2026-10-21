Алина Плуто, блогерша из Красноярска, показала себя после повторной операции у Тимура Хайдарова. Именно он взялся исправлять так называемую моногрудь — грудь, которая после первого вмешательства срослась.
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