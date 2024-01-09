Молодежь и пенсионеров будут стимулировать трудиться 

О необходимости использования всех внутренних ресурсов для решения проблемы дефицита трудовых кадров информирует «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее заявление уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
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