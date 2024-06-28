Почему встреча закатов и рассветов улучшает наше психическое здоровье

Встаньте пораньше или задержитесь вечером на прогулке до захода солнца — оно того стоит. Несмотря на большое количество исследований, посвящённых влиянию природы на наше психическое здоровье, в большинстве научных работ эти эффекты оценивались при обычном голубом небе.