Почему встреча закатов и рассветов улучшает наше психическое здоровье

Встаньте пораньше или задержитесь вечером на прогулке до захода солнца — оно того стоит. Несмотря на большое количество исследований, посвящённых влиянию природы на наше психическое здоровье, в большинстве научных работ эти эффекты оценивались при обычном голубом небе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии