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Дикий Юг - Природа Юга России

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YouTube против OpenAI: спор вокруг ИИ и авторских прав

YouTube против OpenAI: спор вокруг ИИ и авторских прав

Фото:freepik.com В эпоху бурного развития ИИ на первый план выходит вопрос: на каких данных обучать эти системы, и кому принадлежит право на них? Глава YouTube Нил Мохан решительно предостерег OpenAI от использования видео с платформы для обучения своих ИИ-моделей.

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