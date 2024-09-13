Кто стал депутатом Госсобрания Республики Алтай по партийным спискам?

11 мест в региональном парламенте получили кандидаты по партийным спискам, а 30 — по одномандатным округам Стало известно, кому именно отдали 11 депутатских мест в Госсобрании – Эл Курултай Республики Алтай по результатам голосования по партийным спискам, которое прошло в единый день голосования с 6 по 8 сентября 2024 года.