Южный Урал налаживает взаимодействие с Самаркандским регионом

Челябинская область налаживает взаимодействие с Самарканским регионом Узбекистана. Как сообщает министерство промышленности Южного Урала, сегодня в Челябинске в расширенном составе работает делегация из Самаркандской области.
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