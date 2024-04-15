Ушёл из жизни первый губернатор Архангельской области Павел Балакшин

Он скончался сегодня — после продолжительной болезни в реанимации первой городской больницыОн скончался сегодня — после продолжительной болезни в реанимации первой городской больницы— Мне посчастливилось познакомиться с ним, когда только приехал на работу в Архангельск.
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