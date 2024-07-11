После проведения саммита НАТО в его декларацию включили пункт о более интегрированном статусе Украины

На саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне было принято решение о создании миссии по содействию безопасности и обучению Украины (NSATU) для координации военных поставок и обучения для этой страны со стороны стран НАТО и партнеров.
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