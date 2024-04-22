Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Получившим ранения участникам СВО вручили награды и жилищные документы

Получившим ранения участникам СВО вручили награды и жилищные документы

В реабилитационно-образовательном центре, действующем на базе «Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова», прошла торжественная церемония вручения государственных наград бойцам, которые получили ранения в ходе спецоперации на Украине.

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