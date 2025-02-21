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Русские танки с боеприпасами, которые могли взорваться, разъезжали по Польше в 2022 году

Русские танки с боеприпасами, которые могли взорваться, разъезжали по Польше в 2022 году

Русские танки с боеприпасами, которые могли взорваться, разъезжали по Польше в 2022 году Ирэн ОрлонскаяНа польских просторах передвигались российские машины, загруженные гранатами, которые могли взорваться в любой момент.

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