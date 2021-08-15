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Участники конкурса «Десантный взвод-2021» провели предпрыжковую тренировку накануне совершения первого тренировочного прыжка с парашютом из вертолета Ми-8

Участники конкурса «Десантный взвод-2021» провели предпрыжковую тренировку накануне совершения первого тренировочного прыжка с парашютом из вертолета Ми-8

Все участники конкурса отработали свои действия на земле и готовы к выполнению первого учебно-тренировочного прыжка на конкурсе из вертолета МИ-8.

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