21 год вместе

В этом году Бобруйский страйкбольный клуб отмечает свое 21-летие. За два десятилетия клуб из небольшого кружка единомышленников превратился в крепкое сообщество, объединяющее десятки страстных любителей активного отдыха и тактических игр.
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