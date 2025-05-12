НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

175 подписчиков

«Торпедо» продлило контракт с Сауновым на год. У 24-летнего форварда 1 передача в 6 матчах КХЛ и 37 очков в 43 играх ВХЛ

«Торпедо» продлило контракт с Сауновым на год. У 24-летнего форварда 1 передача в 6 матчах КХЛ и 37 очков в 43 играх ВХЛ

«Новое соглашение с 24-летним форвардом будет носить двусторонний характер и рассчитано до конца сезона-2025/2026.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх