Генконструктор СТЦ Иванов: Украина пытается копировать российский дрон "Орлан"

Генеральный конструктор компании "Специальный технологический центр" (СТЦ) Роман Иванов заявил, что Киев пытается скопировать активно применяющийся в зоне специальной военной операции (СВО) многофункциональный беспилотник "Орлан-10".
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