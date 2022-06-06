Полицейские совместно с Общественным советом в Татарстане устроили для ребят грандиозный праздник

Полицейские совместно с Общественным советом в Татарстане устроили для ребят грандиозный праздник

Яркое масштабное празднество было организовано в детском парке, при входе которого детвору встречали персонажи мультипликационных фильмов, вручая каждому малышу цветной воздушный шарик и сладкие подарки.

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