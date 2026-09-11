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Путин: Запад пытается втянуть Украину в НАТО с 2014 года

Путин: Запад пытается втянуть Украину в НАТО с 2014 года

Zuma/TASS Западные страны уже давно поставили себе цель втащить Украину в НАТО. Это произошло после кровавого госпереворота в 2014 году, заявил журналистам 11 сентября президент России Владимир Путин.

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