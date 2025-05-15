SpaceX готовится к новому этапу: корабль Starship тоже собираются ловить при помощи Mechazilla

Илон Маск сообщил, что если всё пойдёт по плану, компания SpaceX планирует начать ловить корабль при помощи башни Mechazilla уже в этом году, аналогично тому, как это происходит с ускорителем Super Heavy.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии