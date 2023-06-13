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Депутат ГД Колунов заявил об игнорировании запрета продажи вейпов подросткам в регионах

Депутат ГД Колунов заявил об игнорировании запрета продажи вейпов подросткам в регионах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании предложил депутатам взять на контроль выполнение норм закона о запрете продажи вейпов несовершеннолетним в регионах.

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