Останина: Госдума приняла 10 законов по организации летнего отдыха детей

Депутаты Госдумы восьмого созыва приняли 10 законов, направленных на организацию летнего детского отдыха и оздоровление детей, заявила глава Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ).
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