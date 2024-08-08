Low-code платформа на основе узлов для программирования и разработки приложений. Демонстрации пока нет.
MagickML
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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Low-code платформа на основе узлов для программирования и разработки приложений. Демонстрации пока нет.