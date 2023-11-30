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Дмитровец

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Собянин рассказал о мониторинге экологической обстановки в Москве

Собянин рассказал о мониторинге экологической обстановки в Москве

Служба оперативного контроля Мосэкомониторинга работает в столице пять лет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова мэра столицы Сергея Собянина сообщило о снижении концентрации вредных частиц в воздухе столицы на 20% за пять лет.

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