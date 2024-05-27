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"Соглашение Артемиды" – финансовая пирамида англосаксов

"Соглашение Артемиды" – финансовая пирамида англосаксов

Global look press/Jeff Williams/ZUMAPRESS.com 20 мая США, Англия, Франция заблокировали проект резолюции о разработке "юридически обязывающего инструмента, исключающего гонку вооружений в космическом пространстве".

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