"Соглашение Артемиды" – финансовая пирамида англосаксов

Global look press/Jeff Williams/ZUMAPRESS.com 20 мая США, Англия, Франция заблокировали проект резолюции о разработке "юридически обязывающего инструмента, исключающего гонку вооружений в космическом пространстве".
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