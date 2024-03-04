The Times: «Сливы» переговоров военных помогут РФ отслеживать поставки ракет Украине

Маршруты, в частности, раскрываются в перехваченной накануне беседе немецких офицеров. Российской разведке теперь будет проще отслеживать в Европе транспорт, который поставляет дальнобойные ракеты Украине.
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