"Отдать Абхазию Грузии, а Грузию забрать в Союзное государство". Разбираем мнение

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Sergey Ivanov

А вы не задумывались, как так получилось, что все наши «братья», включая даже «один народ» дружно кинулись прочь от России? Куда угодно, лишь бы подальше! А ведь причина простая: Все эти паразиты 70 лет сосали соки из России. И в конце концов, Россия ослабела. Наши правители были озабочены тем, чтобы сделать из окраин «витрину». И делали это с упорством маньяков. Разоряя Россию, уничтожая ее технологический и научный потенциал. А в результате основа СССР- Россия- прогнила. Остался только красивый фасад. И вот тогда все наши братья- паразиты дружно бросили издыхающую Российскую клячу и отправились искать хозяина побогаче. А следом за крахом экономического базиса последовал, в полном соответствии с теорией Маркса, крах идеологической надстройки. Обрушилась вера в коммунизм. И Империя распалась.... Она распалась, в точности повторив судьбу другой империи- Римской. Она тоже стремилась подчинить своему влиянию соседние земли- и в итоге овладела всем Средиземноморьем. Но, чем больше она расширялась- тем больше ресурсов была вынуждена тратить на поддержание собственной целостности. В результате центр слабел, а окраины становились богаче. Под конец даже в самом Риме римляне оказались в меньшинстве, они в собственной столице превратились в изгоев среди варварских племен. Исчезло и культурное влияние на иные племена. СССР распался. Сейчас уже сама Россия повторяет путь, который до нее прошла Римская империя и СССР. Уже кое- где носителей чуждой мусульманской культуры больше, чем коренных жителей- русских. Придет время- и толпы инородцев по сигналу своих религиозных предводителей схватятся за оружие- и пойдут резать русских. Идеологическая основа уже есть. Кто- то уже выдвинул идею: «Москву создал Аллах, поэтому вся эта земля- наша! Мы пришли за своим!» А вот вам и основа религиозная. Сказано в коране: «Убей неверного- и совершишь угодное Аллаху!» И они придут. Именно к этому ведет нас наша власть- к распаду и уничтожению.