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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нико Росберг: «Хэмилтон уже нечего доказывать, но выбор в пользу «Феррари» показывает, что он хочет продолжать расти»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года считает, что его бывший напарник, сменив команду в таком возрасте, ищет новый источник мотивации и не собирается останавливаться на достигнутом: «Льюисом движет глубочайшая любовь к спорту и желание постоянно раздвигать границы возможного.

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