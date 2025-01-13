Нико Росберг: «Хэмилтон уже нечего доказывать, но выбор в пользу «Феррари» показывает, что он хочет продолжать расти»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года считает, что его бывший напарник, сменив команду в таком возрасте, ищет новый источник мотивации и не собирается останавливаться на достигнутом: «Льюисом движет глубочайшая любовь к спорту и желание постоянно раздвигать границы возможного.