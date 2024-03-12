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Женщина обманула бензоколонку и бесплатно выкачала 28 тысяч литров бензина

Женщина обманула бензоколонку и бесплатно выкачала 28 тысяч литров бензина

KOLN: в США женщина бесплатно выкачала из бензоколонки 28 тысяч литров бензина В американском штате Небраска арестовали женщину, которая несколько месяцев пользовалась уязвимостью в бензоколонке и заправляла автомобиль бесплатно.

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